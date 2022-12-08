Эксперт рассказал о скрытых опциях дорожных камер видеофиксации

Он пояснил, что на деле функционал камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в разы шире, нежели используется в настоящее время, однако дополнительные опции могут быть включены в любой момент, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «За рулем».
По словам специалиста, одной из таких неиспользуемых функций является отслеживание лихачей, играющих на дороге «в шашки». Камера способна вычислить такого водителя, однако это возможно сделать только на протяженном участке автодороги.
Еще одна скрытая опция — определение несоблюдения автовладельцами дистанции. И наконец, нейросеть, используемая в ПО дорожных камер, умеет также классифицировать транспортные средства по их размеру, если, например, для них установлен различный скоростной режим, подытожил эксперт.