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Эксперт рассказал о скрытых опциях дорожных камер видеофиксации

Сегодня, 15:12
Фото: 1MI
Сергей Ласкин, генеральный директор компании «Астралаб», занимающейся разработкой программного обеспечения (ПО) для камер ГИБДД и ЦОДД, сообщил, что у дорожных видеокамер есть неявные функции, о которых мало кто знает.

Он пояснил, что на деле функционал камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в разы шире, нежели используется в настоящее время, однако дополнительные опции могут быть включены в любой момент, пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «За рулем».

По словам специалиста, одной из таких неиспользуемых функций является отслеживание лихачей, играющих на дороге «в шашки». Камера способна вычислить такого водителя, однако это возможно сделать только на протяженном участке автодороги.

Еще одна скрытая опция — определение несоблюдения автовладельцами дистанции. И наконец, нейросеть, используемая в ПО дорожных камер, умеет также  классифицировать транспортные средства по их размеру, если, например, для них установлен различный скоростной режим, подытожил эксперт.

#Общество#Технологии
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