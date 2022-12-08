Абрамченко анонсировала итоги «Зеленой премии»

В текущем году РЭО предложил новый показатель, отражающий качество подготовки региона к инвестициям в инфраструктуру по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом информирует NewsNN.ru.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам 2022 года особое внимание обратила на успехи Чувашской Республики, Тамбовской, Саратовской и Челябинской областей, которые впервые внесены в топ-10 регионов. Также в числе лидеров премии назвали Татарстан, Ульяновскую и Брянскую области, Республику Марий Эл.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что оператор подводит итоги «Зеленой премии» уже во второй раз. Первое и второе места в категории «Регионы России» заняли Подмосковье и Москва. На третье место рейтинга поместили Нижегородскую область. Всего в списке лидеров оказались 20 регионов. В текущем году среди стандартов, по которым осуществляли оценку регионов, возник новый критерий, который указывает на инвестиционную достаточность региона. Этот показатель оценивали, учитывая план по территориальной схеме до 2024 года. Таким образом, в РЭО изучали, насколько активно регион работает в направлении введения мощностей по обработке и утилизации. Некоторым регионам благодаря этому удалось достичь повышения показателей, у других отмечено ухудшение. Денис Буцаев выразил надежду, что рейтинг продолжит обеспечивать регионам стимул к развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами и в последующие годы.
Рейтинг основывается на сумме статистической и социологической оценок. Среди критериев — объем охвата населения мерами по раздельному сбору отходов, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, проблема наличия дефицита мощностей по размещению отходов, оперативность оказания услуги по обращению с ТКО, ведение образовательно-просветительской и разъяснительной работы с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального уровня, сотрудничество с движениями добровольцев и уровень социальной удовлетворенности мерами по обращению с отходами в регионе. Своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО — новый критерий, установленный РЭО по просьбе кабмина.
Мероприятие проводят также в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».