Абрамченко анонсировала итоги «Зеленой премии»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что оператор подводит итоги «Зеленой премии» уже во второй раз. Первое и второе места в категории «Регионы России» заняли Подмосковье и Москва. На третье место рейтинга поместили Нижегородскую область. Всего в списке лидеров оказались 20 регионов. В текущем году среди стандартов, по которым осуществляли оценку регионов, возник новый критерий, который указывает на инвестиционную достаточность региона. Этот показатель оценивали, учитывая план по территориальной схеме до 2024 года. Таким образом, в РЭО изучали, насколько активно регион работает в направлении введения мощностей по обработке и утилизации. Некоторым регионам благодаря этому удалось достичь повышения показателей, у других отмечено ухудшение. Денис Буцаев выразил надежду, что рейтинг продолжит обеспечивать регионам стимул к развитию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами и в последующие годы.