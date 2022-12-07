Сразу два сериала стартовали в эфире 12 канала с началом декабря

Действие сериала «Эффект Богарне» разворачиваются в 1812 году и в наши дни. Связывает людей из разных эпох икона Саввы Сторожевского. Этот старец явился во сне генералу Эжену Богарне, захватившему со своей армией старинный Саввино-Сторожевский монастырь на подступах к Москве. Савва просил генерала не разрушать монастырь, взамен пообещав, что француз вернется домой целым и невредимым, а от бед его убережет икона. Проснувшись, Эжен находит рядом с собой ту самую икону. Он отдает приказ не грабить монастырь, а святыню забирает с собой. Пройдет совсем немного времени, и Богарне поймет, какими чудотворными свойствами обладает икона. Поймет это и Кудрявцев, судьба которого окажется тесно связанной с подарком преподобного Саввы.
Кулинарный профи использует свое мастерство приготовления еды и напитков, чтобы распутывать преступления в мире кулинарии.
Многие знают Генри, как профессионального кулинара. Некоторые его видели за работой в ресторанах, где тот готовил вкусную еду и не менее вкусные напитки. Кто-то пробовал его блюда дома, когда у него кто-то был в гостях или он приходил к кому-то из своих товарищей. Так протагонист заработал себе славу искусного повара и отличного бармена, способного превратить любые ингредиенты во вкусный напиток. С криминальной сферой мужчина никак не соприкасался, да и не планировал он связываться с полицией или участвовать в различных мероприятиях, связанных с противостоянием представителей закона и преступников.
Однако обстоятельства сложились иначе. Недавно повара пригласили на элитный спа-курорт, куда могут попасть единицы. Однако отдых мужчины длился недолго. На курорте происходит убийство, и одним из участников инцидента становится он. Так применяя свои навыки в готовке, тот старается помочь следователям найти преступника. Одним из полицейских, ведущих расследование, оказалась девушка Мэгги, которая и сработалась с Генри. Найдя преступника, девушка поблагодарила героя за помощью в раскрытии дела. Но это была не последняя встреча опытного гурмана и сотрудницы полиции.
Приятного просмотра.
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