Сразу два сериала стартовали в эфире 12 канала с началом декабря

Действие сериала «Эффект Богарне» разворачиваются в 1812 году и в наши дни. Связывает людей из разных эпох икона Саввы Сторожевского. Этот старец явился во сне генералу Эжену Богарне, захватившему со своей армией старинный Саввино-Сторожевский монастырь на подступах к Москве. Савва просил генерала не разрушать монастырь, взамен пообещав, что француз вернется домой целым и невредимым, а от бед его убережет икона. Проснувшись, Эжен находит рядом с собой ту самую икону. Он отдает приказ не грабить монастырь, а святыню забирает с собой. Пройдет совсем немного времени, и Богарне поймет, какими чудотворными свойствами обладает икона. Поймет это и Кудрявцев, судьба которого окажется тесно связанной с подарком преподобного Саввы.