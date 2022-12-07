Специалист рекомендовал после праздничного застолья пить чай с имбирем

По словам эксперта, фрукты и овощи очистят организм, а орехи дадут энергию. А в обед и ужин не следует есть жирную и тяжелую пищу, заменив ее на бульоны, каши, рыбу, овощи и фрукты. При этом Тяжельников предостерег граждан от отказа от приема пищи, даже если с вечера желудок был наполнен до отказа.