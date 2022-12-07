Специалист рекомендовал после праздничного застолья пить чай с имбирем

Он пояснил, что этот напиток, а также продукты с фруктозой способствуют устранению такого неприятного симптома отравления, как тошнота. Кроме того, в такой ситуации может оказаться полезным легкий завтрак из продуктов, богатых клетчаткой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
По словам эксперта, фрукты и овощи очистят организм, а орехи дадут энергию. А в обед и ужин не следует есть жирную и тяжелую пищу, заменив ее на бульоны, каши, рыбу, овощи и фрукты. При этом Тяжельников предостерег граждан от отказа от приема пищи, даже если с вечера желудок был наполнен до отказа.
Также он сообщил, что традиция пить рассол после бурного застолья сформировалась не на пустом месте, так как соленья действительно помогают облегчить состояние похмелья благодаря восполнению в организме уровня натрия. С этой задачей сможет успешно справиться и куриный бульон. И наконец, при похмелье можно заняться спортом или просто прогуляться на открытом воздухе, резюмировал Андрей Тяжельников.