Потолок цен на нефть обернется против ЕС из-за наличия других покупателей у России

Зарубежные эксперты сообщили, что Россия намерена продолжать обеспечивать поставки топлива Индии и Китаю. Благодаря сотрудничеству с этими государствами Москва успешно заполнит пробел на рынке энергоносителей, пишет Pravda.Ru.
"Также РФ может нивелировать последствия санкций, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а из них в Европу", — приводит газета комментарий аналитика Цуя Хэна.
Лидерам европейских стран китайские аналитики рекомендовали уже сегодня задуматься о вариантах замены российских энергоресурсов. Евросоюз вынужден будет осуществлять закупки «черного золота» у Соединенных Штатов и Великобритании, продающих его по высоким ценам.
Эксперты указали Европе на допущенную ею серьезную ошибку: введением потолка цен на нефть она грубо нарушила рыночные принципы отрасли. В конечном счете только усугубятся энергетический и экономический кризисы в Евросоюзе, резюмировали аналитики из КНР.