Потолок цен на нефть обернется против ЕС из-за наличия других покупателей у России

Потолок цен на нефть из РФ обернется против Европейского союза в связи с тем, что у Москвы есть покупатели энергоресурсов. Об этом проинформировали ведущие иностранные аналитики.