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Потолок цен на нефть обернется против ЕС из-за наличия других покупателей у России

Сегодня, 12:50
Потолок цен на нефть из РФ обернется против Европейского союза в связи с тем, что у Москвы есть покупатели энергоресурсов. Об этом проинформировали ведущие иностранные аналитики.

Зарубежные эксперты сообщили, что Россия намерена продолжать обеспечивать поставки топлива Индии и Китаю. Благодаря сотрудничеству с этими государствами Москва успешно заполнит пробел на рынке энергоносителей, пишет Pravda.Ru.

"Также РФ может нивелировать последствия санкций, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а из них в Европу", — приводит газета комментарий аналитика Цуя Хэна.

Лидерам европейских стран китайские аналитики рекомендовали уже сегодня задуматься о вариантах замены российских энергоресурсов. Евросоюз вынужден будет осуществлять закупки «черного золота» у Соединенных Штатов и Великобритании, продающих его по высоким ценам.

Эксперты указали Европе на допущенную ею серьезную ошибку: введением потолка цен на нефть она грубо нарушила рыночные принципы отрасли. В конечном счете только усугубятся энергетический и экономический кризисы в Евросоюзе, резюмировали аналитики из КНР. 

 

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