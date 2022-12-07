На конференции «Агрохолдинги России — 2022» озвучат планы развития отрасли

На конференции выступят заместитель главы Минсельхоза России, представители «Черкизово», агрохолдинга «Степь», «Эфко», концерна «Покровский».
Конференция «Агрохолдинги России» имеет статус ведущего мероприятия проекта «Агроинвестор», которое завершает календарный и инвестиционный год в сфере АПК. Участниками масштабного события, кроме основных производителей, станут переработчики агропродукции, поставщики машин и оборудования, средств защиты растений, удобрений, комбикормов и сырья для его изготовления, финансовых услуг и IT-решений для АПК, а также специалисты, которые отслеживают актуальные тенденции развития агробизнеса. Как сообщает newsnn.ru, в 2022 году флагманская конференция «Агроинвестора» будет проходить в 22-й раз.
Деловая программа отраслевого события включает эксклюзивные прогнозы и оценки, составленные авторитетными экспертами агропромышленного сектора.
Специалисты АПК и члены отраслевых объединений обсудят результаты работы индустрии в уходящем году и поделятся прогнозами для аграрных рынков: зерновых и масличных, молочного животноводства, свиноводства и птицеводства, овощеводства.
На конференции в приоритетном порядке будет обсуждаться инвестирование в новые технологии. Участники мероприятия отметят в своих выступлениях те инициативы, которые в 2022 году стали самыми успешными для бизнеса.
Кроме того, приглашенные гости смогут посетить конференц-интервью с ключевой фигурой рынка. В 2022 году роль такого гостя досталась исполнительному директору компании «Эфко» Сергею Иванову.
Также на площадке «Агрохолдинги России — 2022» представители операторов отечественного АПК озвучат предварительные результаты деятельности своих компаний в уходящем году и планы на следующие 12 месяцев.
Спонсорами и партнерами мероприятия в этом году выступят «Деметра-Холдинг», «Ростсельмаш», «ФосАгро-Регион», «Диджитал Агро», «КРОК», «Микопро», «МегаТрон». Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конференции.