На конференции «Агрохолдинги России — 2022» озвучат планы развития отрасли

Конференция «Агрохолдинги России» имеет статус ведущего мероприятия проекта «Агроинвестор», которое завершает календарный и инвестиционный год в сфере АПК. Участниками масштабного события, кроме основных производителей, станут переработчики агропродукции, поставщики машин и оборудования, средств защиты растений, удобрений, комбикормов и сырья для его изготовления, финансовых услуг и IT-решений для АПК, а также специалисты, которые отслеживают актуальные тенденции развития агробизнеса. Как сообщает newsnn.ru, в 2022 году флагманская конференция «Агроинвестора» будет проходить в 22-й раз.