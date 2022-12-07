Министр культуры МО Кузнецов рассказал о программе зимнего сезона в регионе

Как пишет издание newizv.ru, Василий Кузнецов рассказал, что этой зимой в государственных театрах будет показано свыше ста новогодних представлений, а в муниципальных — больше трехсот. В домах культуры Подмосковья пройдет свыше трех тысяч мероприятий, которые в основном рассчитаны на детскую аудиторию и на родителей с детьми. Глава Министерства культуры и туризма Московской области подчеркнул, что все учреждения культуры готовы поддержать такую линию и создать теплую, доверительную атмосферу. И для этого была подготовлена очень разнообразная программа, в которой акцент сделан не на массовых гуляниях и развлекательных шоу, а на семейных мероприятиях.
В рамках программы «Зима в Подмосковье» специальные проекты подготовили в музее «Новый Иерусалим». Выставка «Под знаком Рубенса» начнет свою работу с девятого декабря. Посетители смогут увидеть шестьдесят семь работ известных фламандских авторов, ключевой из которых, по словам руководителя учреждения Анны Антипенко, станет картина Питера Пауля Рубенса. Ранее она никогда не выставлялась в Российской Федерации.
В двадцати пяти городских округах Подмосковья в парках в этом зимнем сезоне покажут двадцать девять спектаклей на льду. Вход для посетителей будет бесплатным. Руководителем проекта является Илья Авербух, который рассказал, что с нетерпением ждет встречи со зрителями. Первое представление состоится в Домодедово в парке «Елочки» десятого декабря.
На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России с 24 декабря по 26 февраля будет проходить фестиваль «Наша зима». Для гостей подготовили разные программы, а также будет работать самый большой в Подмосковье каток. Об этом рассказал начальник Музейно-храмового комплекса ВС России Владислав Педенко.
В Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» в рамках программы «Зима в Подмосковье» создана теплая зона, где люди смогут выпить чаю и погреться. Здесь уже в тестовом режиме работают каток, детские горки, павильон для проведения мастер-классов и точки питания. В парке установили ящики «Почты Деда Мороза», а двадцать четвертого декабря откроется «Резиденция Деда Мороза».