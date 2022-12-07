Глава ФОМС Баланин: Диспансеризацию прошли за 10 месяцев 2022 года 41 млн россиян

Специалисты страховых медицинских структур России постоянно находятся во взаимодействии с застрахованными соотечественниками, которые включены в списки для прохождения диспансеризации. Глава ФОМС выступил с таким заявлением на конференции «Медицина и качество – 2022». По его словам, во внимание принимают такие важные факторы, как индивидуальное информирование и дальнейшее сопровождение, сообщает ТАСС.
«В этом году охват информированием со стороны страховых медицинских организаций по диспансеризации и профилактике составил более 75 миллионов человек, – констатировал Баланин. – Из них за 10 месяцев текущего года 41 миллион человек действительно прошли профилактические мероприятия и диспансеризацию».
По словам руководителя ФОМС, это очень хороший показатель, а в 2023 году фонд намерен решить ряд еще более амбициозных задач.
Баланин сообщил, что за первые девять месяцев уходящего года специалисты фондов ОМС приняли и обработали около четырех миллионов обращений. Около 27 тысяч из них (0,7 процента) – жалобы россиян на получаемую ими медицинскую помощь.
Глава ФОМС уточнил, что обоснованными признаны 17,3 тысячи жалоб и каждую из них удовлетворили в досудебном порядке. В результате детального изучения причин жалоб стало понятно, что по подавляющему большинству направлений количество обращений снижается.
«Единственное направление, которое в этом году у нас приросло, – это на организацию работы медицинских организаций», – подытожил Баланин.