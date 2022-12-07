Глава ФОМС Баланин: Диспансеризацию прошли за 10 месяцев 2022 года 41 млн россиян

Специалисты страховых медицинских структур России постоянно находятся во взаимодействии с застрахованными соотечественниками, которые включены в списки для прохождения диспансеризации. Глава ФОМС выступил с таким заявлением на конференции «Медицина и качество – 2022». По его словам, во внимание принимают такие важные факторы, как индивидуальное информирование и дальнейшее сопровождение, сообщает ТАСС.