ЕР: Свыше тысячи активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты» поддержали жителей Донбасса

В рамках встречи активисты МГЕР рассказали о чувствах, с которыми они отправлялись в Донбасс. Также добровольцы поделились, в каких направлениях они хотят работать и развиваться. В ходе обсуждения речь шла и о том, что нужно предпринять для налаживания мирной жизни в регионах, которые недавно вошли в состав России. В числе предлагаемых идей было создание центра молодежных инициатив в Мариуполе.