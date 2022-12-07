ЕР: Свыше тысячи активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты» поддержали жителей Донбасса

Они обсудили насущные вопросы и участие в гуманитарной миссии партии, передает rostovgazeta.ru.
На встрече выступил председатель МГЕР Антон Демидов. Он рассказал о волонтерской деятельности в Донбассе и на освобожденных территориях, где с начала спецоперации поработали уже более 1200 активистов партийного объединения. Еще восемьдесят четыре человека отправились в зону боевых действий в качестве добровольцев или по мобилизации.
Более двух тысяч добровольцев МГЕР трудятся в военных госпиталях или помогают семьям мобилизованных. МГЕР и партпроект «Женское движение ЕР» обучают медсестер, которые после прохождения курсов отправляются работать в медучреждения Донецка и Луганска.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что название «Молодая Гвардия Единой России» созвучно названию «Молодая гвардия» - это молодежное объединение, которые в годы Великой Отечественной войны занималось антифашистской деятельностью.
Председатель партии отметил, что благодаря событиям, которые сейчас происходят, российская молодежь иначе взглянет на страницы истории.
В рамках встречи активисты МГЕР рассказали о чувствах, с которыми они отправлялись в Донбасс. Также добровольцы поделились, в каких направлениях они хотят работать и развиваться. В ходе обсуждения речь шла и о том, что нужно предпринять для налаживания мирной жизни в регионах, которые недавно вошли в состав России. В числе предлагаемых идей было создание центра молодежных инициатив в Мариуполе.
Председатель партии дал поручение проработать предложение о переформатировании программ поддержки молодых сельских врачей и учителей с учетом специфики новых регионов. Для этих субъектов будут адаптированы программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».
Еще одно предложение связано с введением льготного проезда для студентов по всем регионам, включая летний сезон. Это направление будет прорабатываться совместно с финансовым блоком российского правительства и будет включено в народную программу ЕР. Инициатива распространяется в том числе и на предоставление льгот для студентов-волонтеров.
По словам председателя партии, каждый доброволец МГЕР находится на своем месте и преодолел себя.
В завершение встречи Медведев заявил, что волонтеры партийных объединений – это состоявшиеся граждане РФ, и поздравил их с этим. Об этом пишет сайт «Единой России».
«Уже на протяжении многих лет «Единая Россия» сплачивает и аккумулирует вокруг себя большое количество добровольцев, которые хотят помогать людям и совершать добрые поступки безвозмездно. Главное, чтобы это принесло пользу окружающим. Они проявляют неравнодушное отношение к любым ситуациям. Не так давно мы оказывали помощь в связи с пандемией коронавируса, сейчас же помогаем семьям участников СВО, работаем в центрах помощи «Единой России» на новых территориях.
Ежедневно десятки, сотни человек оказывают гуманитарную и адресную бытовую помощь. Сейчас все организации объединились и работают на общий результат — помочь тем, кто в этом нуждается. И это лишь малая часть того, что делают добровольцы. Волонтеры всегда рядом и готовы прийти на помощь в нужный момент!» - рассказал руководитель волонтёрского центра «Единой России», руководитель Омского регионального отделения «Молодой Гвардии» Артем Коншу.