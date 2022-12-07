Дата заседания согласительной комиссии по законопроекту о квотах не определена

На 14 декабря в Госдуме России запланировано второе чтение законопроекта о втором этапе инвестиционных квот на вылов рыбы и морепродуктов. Однако предварительно резонансный документ доработают сенаторы, депутаты и власти субъектов РФ.
По словам экспертов, результаты предстоящего заседания членов согласительной комиссии напрямую повлияют на дальнейшую судьбу всей рыбной отрасли и семи прибрежных регионов России, пишет kp.ru.
Следует отметить, что законопроект о втором этапе инвестквот предусматривает следующее: инвесторы получат 24 процента квот на ведение добычи дальневосточной сельди, а также минтая. Взамен они должны будут взять на себя обязательства по строительству судов на отечественных верфях либо береговых комплексов по переработке рыбы. При этом 50 процентов квот на вылов краба и 100 процентов на моллюсков выставят на аукционы.
Первый этап программы прошли предприятия, которые за собственный счет обновили инфраструктуру, купили и переоборудовали флот, а также вложили инвестиции в социальные проекты, реализуемые в регионах. Договоры с этими компаниями заключили до 2033 года.
Эксперты и власти российских регионов склоняются к мнению о том, что малым и средним предприятиям России всерьез грозит банкротство. Банки столкнутся при этом с просрочками по своим кредитам, а регионы ожидает повышение уровня безработицы и ощутимое снижение поступлений в бюджет в виде налоговых выплат.
Напомним, 27 октября уходящего года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об инвестиционных квотах, причем в том варианте, который был изначально представлен авторами. Между тем позиция членов всех фракций была единой: документ необходимо серьезно доработать. В итоге было принято решение о создании специальной согласительной комиссии для объединения позиций сенаторов, парламентариев и властей на местах.
Свои предложения уже направили на рассмотрение членов комиссии представители законодательных собраний регионов, парламентарии от ЛДПР, СРЗП, «Единой России» и «Новых людей». Поправки КПРФ скоро внесет профильный комитет.
Предлагаются следующие меры: отсрочка строительства судов, перенос сроков проведения крабовых аукционов, отмена аукционов на квоты на добычу моллюсков.
Российские законодатели указали на необходимость отмены требования в обязательном порядке построить суда наряду с береговым заводом и о наделении участников первого этапа дополнительным ресурсом.
Членам согласительной комиссии теперь предстоит сделать выбор поправок, которые будут внесены в текст законопроекта ответственным комитетом Государственной думы. Информации о дате итогового заседания пока нет.