Дата заседания согласительной комиссии по законопроекту о квотах не определена

Следует отметить, что законопроект о втором этапе инвестквот предусматривает следующее: инвесторы получат 24 процента квот на ведение добычи дальневосточной сельди, а также минтая. Взамен они должны будут взять на себя обязательства по строительству судов на отечественных верфях либо береговых комплексов по переработке рыбы. При этом 50 процентов квот на вылов краба и 100 процентов на моллюсков выставят на аукционы.