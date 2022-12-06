Захлопнулась дверь. Омичка вышла на балкон в лютый мороз и не смогла выбраться

Инцидент произошел днем 5 декабря. Как сообщили Городу55 в авариной-спасательной службе, женщина вышла на балкон своей квартиры и захлопнула за собой дверь. Войти обратно не смогла, начала звать на помощь.
Квартира расположена на 14 этаже 16-этажки по улице Кирова. На улице стояла минусовая температура.
Крики женщины услышали прохожие, вызвали спасателей. К делу подключились соседи, замерзшей омичке подали с другого балкона куртку. Осложнил ситуацию тот факт, что на кухне женщина готовила еду, та начала подгорать — запах уже ощущался. Местные жители отключили электричество в квартире запертой соседки.
Спасатели спустились на балкон с крыши. Омичке помогли зайти в квартиру. О серьезных травмах не сообщается.