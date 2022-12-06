В Нижневартовске количество погибших в результате взрыва выросло

Число жертв происшествия составило семь человек. Причина трагедии — взрыв газа, в результате которого частично обрушился многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают сотрудники СК, которые в ближайшее время проведут предусмотренные следственные действия — для этого разбор завалов пока приостановлен.