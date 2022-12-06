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В Нижневартовске количество погибших в результате взрыва выросло

Вчера, 11:34
Фото: 1MI
В Нижневартовске при разборе завалов обрушившегося в результате взрыва жилого дома спасатели нашли тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на пресс-службу ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Число жертв происшествия составило семь человек. Причина трагедии — взрыв газа, в результате которого частично обрушился многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают сотрудники СК, которые в ближайшее время проведут предусмотренные следственные действия — для этого разбор завалов пока приостановлен.

Взрыв прогремел в Нижневартовске 4 декабря днем. Семь человек считаются пропавшими без вести. Предварительно установлено, что взрыв произошел по причине неправильно установленного газового баллона и нарушений при его использовании. Взрыв обрушил перекрытия между этажами, ущерб нанесен 15 квартирам. 

#Происшествия
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