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В Москве началась регистрация на катки фестивальных площадок “Московские сезоны”

Сегодня, 14:19
В столице стартовала регистрация на фестивальные катки. Москвичи и гости, приехавшие на новогодние выходные, должны будут пройти предварительную регистрацию, чтобы насладиться ледовым полем.

С 9 декабря на 19 катках можно будет кататься по расписанию. Зарегистрироваться на сеансы можно в приложении “Московские сезоны”, пишет газета “Известия”.

Желающим покататься посоветовали приходить на катки заранее. Также сообщается, что при опоздании более чем на 30 минут бронь аннулируется. 

На каток могут выходить и дети с трёх лет, правда если им не исполнилось 14, то только в сопровождении взрослых. На каток нельзя будет проносить продукты питания, рюкзаки, сумки и другие личные вещи. Работать они будут с 10 до 22 часов в выходные и с 11 до 22 по будням. Однако следует следить за прогнозом погоды, который может внести изменения в режим работы. 

 

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