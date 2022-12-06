В Москве началась регистрация на катки фестивальных площадок “Московские сезоны”

С 9 декабря на 19 катках можно будет кататься по расписанию. Зарегистрироваться на сеансы можно в приложении “Московские сезоны”, пишет газета “Известия”.
Желающим покататься посоветовали приходить на катки заранее. Также сообщается, что при опоздании более чем на 30 минут бронь аннулируется.
На каток могут выходить и дети с трёх лет, правда если им не исполнилось 14, то только в сопровождении взрослых. На каток нельзя будет проносить продукты питания, рюкзаки, сумки и другие личные вещи. Работать они будут с 10 до 22 часов в выходные и с 11 до 22 по будням. Однако следует следить за прогнозом погоды, который может внести изменения в режим работы.