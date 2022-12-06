В День добровольца поздравили самых активных волонтеров Подмосковья

Вся информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в частности о том, что нужно, чтобы стать волонтером, какие акции добрых дел проводятся в регионе, какая именно помощь требуется военнослужащим и их семьям, доступна на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.