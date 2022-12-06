В День добровольца поздравили самых активных волонтеров Подмосковья

Зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин рассказал, что волонтеры организации всегда быстро откликаются на вызовы времени. В данный момент подобным вызовом можно назвать необходимость поддержки армии, семей мобилизованных и жителей Донбасса. Только за последние месяцы в МО удалось собрать более 200 тонн помощи, и все это стало возможным благодаря привлечению волонтеров.
В региональное движение «Волонтеры Подмосковья» входят все добровольческие организации и объединения Московской области: отделения МГЕР, РСО, «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», «Волонтеры-медики», волонтерская общественная организация «Делай», ВСКС и муниципальный актив.
В День добровольца министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе передала активистам ВСКС письменные благодарности от ведомства. Ранее различных министерских знаков отличия были удостоены еще более 35 добровольцев, сообщает newiz.ru.
Благодарственные письма за небезразличное отношение и своевременно оказанную помощь людям в рамках гуманитарной миссии в Донбассе вручили активистам Вячеславу Морозову, Анастасии Макаровой, Роману Тюленеву, Веронике Груздевой и Анастасии Зубковой.
Екатерина Швелидзе также провела встречу с главами ресурсных центров развития и поддержки волонтерской деятельности Московской области. В ходе встречи обсуждались инициативы на будущий год, проведение совместных мероприятий, контакты с волонтерскими центрами, возможность собирать масштабные форумы для активистов.
Швелидзе подчеркнула, что ресурсные центры представляют собой места притяжения для волонтеров. В этих обстоятельствах важно создавать условия для самореализации и развития добровольцев, доносить до волонтеров информацию о самой необходимой помощи.
Вся информация о движении «Волонтеры Подмосковья», в частности о том, что нужно, чтобы стать волонтером, какие акции добрых дел проводятся в регионе, какая именно помощь требуется военнослужащим и их семьям, доступна на сайте volontermo.ru и в Telegram-канале t.me/volonter_mo.