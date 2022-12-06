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Путин наградил волонтера, отличившегося при эвакуации жителей ДНР

Сегодня, 15:53
Фото: iz.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин Путин наградил руководителя исполкома «Народного фронта» в Донецкой Народной Республики Владимира Тараненко из Донецка, ставшего победителем премии «Мы вместе — 2022» в номинации «Волонтер года» за помощь в эвакуации свыше тридцати тысяч жителей ДНР.

Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в рамках форума «Мы Вместе», пишут «Известия». 

Вручая награду, российский лидер отметил, что «волонтер» — понятие международное, а «доброволец» — чисто российское, в нем заложен огромный смысл.

«Вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое», — подчеркнул Путин.

Президент также сообщил, что на сегодняшний день в России насчитывается свыше двадцати одного миллиона добровольных помощников. Он заявил, что поддержка волонтерами участников спецоперации и их семей представляет особую ценность.  

В свою очередь Владимир Тараненко поблагодарил россиян за поддержку волонтерского движения и Донбасса.

#Общество
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