Путин наградил волонтера, отличившегося при эвакуации жителей ДНР

Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в рамках форума «Мы Вместе», пишут «Известия».
Вручая награду, российский лидер отметил, что «волонтер» — понятие международное, а «доброволец» — чисто российское, в нем заложен огромный смысл.
«Вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое», — подчеркнул Путин.
Президент также сообщил, что на сегодняшний день в России насчитывается свыше двадцати одного миллиона добровольных помощников. Он заявил, что поддержка волонтерами участников спецоперации и их семей представляет особую ценность.
В свою очередь Владимир Тараненко поблагодарил россиян за поддержку волонтерского движения и Донбасса.