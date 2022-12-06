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Путин наградил волонтера — лауреата премии #МыВместе

Сегодня, 11:51
Лидер России Владимир Путин вручил награду лауреату премии #МыВместе. Владимир Тараненко победил в номинации «Волонтер года — 2022», приняв участие в эвакуации из ДНР свыше 30 тыс. жителей. Помимо этого, волонтер занимался доставкой гуманитарных грузов.

После получения награды от президента Тараненко упомянул в благодарственной речи своих коллег и жителей России, рассказав о поддержке, оказанной ЛДНР и движению волонтеров.

Молодой человек сообщил о большой работе, которая проводится волонтерами, подчеркнув, что полученная награда доказывает то, что участники движения находятся на верном пути, — сообщает Russian.rt.com.

Тараненко отметил заслуги членов команды — добровольцев, народной дружины, народного фронта и волонтеров — Владислава Танасийчука, Николая Степанова, Евгения Мельникова, Сергея Самохина, Дмитрия Мезенцева, Виталия Дунайцева и других многочисленных участников движения.

Президент же отметил, что в слове «доброволец» заложен глубокий смысл, объяснив, что человек, совершающий нечто полезное другим людям добровольно — это суть всего движения и каждого из участников. 

Путин выразил благодарность участникам движения и поздравил их с Днем добровольца.

Кроме того, глава государства упомянул о важности волонтерской поддержки военнослужащих, участвующих в СВО на Украине, и их семей.

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