Путин наградил волонтера — лауреата премии #МыВместе

После получения награды от президента Тараненко упомянул в благодарственной речи своих коллег и жителей России, рассказав о поддержке, оказанной ЛДНР и движению волонтеров.
Молодой человек сообщил о большой работе, которая проводится волонтерами, подчеркнув, что полученная награда доказывает то, что участники движения находятся на верном пути, — сообщает Russian.rt.com.
Тараненко отметил заслуги членов команды — добровольцев, народной дружины, народного фронта и волонтеров — Владислава Танасийчука, Николая Степанова, Евгения Мельникова, Сергея Самохина, Дмитрия Мезенцева, Виталия Дунайцева и других многочисленных участников движения.
Президент же отметил, что в слове «доброволец» заложен глубокий смысл, объяснив, что человек, совершающий нечто полезное другим людям добровольно — это суть всего движения и каждого из участников.
Путин выразил благодарность участникам движения и поздравил их с Днем добровольца.
Кроме того, глава государства упомянул о важности волонтерской поддержки военнослужащих, участвующих в СВО на Украине, и их семей.