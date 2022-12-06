Пострадавший в драке с Лепсом подал заявление в полицию

Затем Григорий Лепс направился вместе с охранниками в бар, расположенный на Московском проспекте. Там у него произошел конфликт с посетителем. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на публикацию на канале «База» в Telegram.
Ссора возникла у Лепса с 39-летним Дмитрием Горбачевым. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, и спор быстро перерос в драку. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Врачи диагностировали пострадавшему Горбачеву перелом носа, и он обратился с заявлением в правоохранительные органы.