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Пострадавший в драке с Лепсом подал заявление в полицию

Сегодня, 08:17
Чрезвычайное происшествие случилось 2 декабря на концерте в Ледовом дворце в Петербурге. На середине финальной песни Григорий Лепс прервал выступление, бросил на пол микрофон и отправился за кулисы.

Затем Григорий Лепс направился вместе с охранниками в бар, расположенный на Московском проспекте. Там у него произошел конфликт с посетителем. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на публикацию на канале «База» в Telegram.

Ссора возникла у Лепса с 39-летним Дмитрием Горбачевым. Мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, и спор быстро перерос в драку. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Врачи диагностировали пострадавшему Горбачеву перелом носа, и он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

 

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