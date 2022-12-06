Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Одноклассники объявили юбилейную премию «Самый ОК»

Сегодня, 07:15
Фото: ОК
В социальной сети началось голосование за лучшие фильм, сериал, шоу, хит, а также блог 2022 года.

Голосование за номинантов 5-й премии «Самый ОК» стартовало 5 декабря — оно доступно в специальном мини-приложении. Пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2022 году. Завершится голосование 15 декабря в 12:00 по московскому времени, а победителей объявят в специальном выпуске собственного онлайн-шоу «ОК на связи!».

В каждой номинации — топ-5 популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2022 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, блог или музыкальный трек.

Специально для премии Одноклассники выбрали фильмы, сериалы и шоу с наибольшим количеством упоминаний в соцсети с 5 декабря 2021 года по 5 декабря 2022 года. Претендентов в номинации «Трек года» определяли по количеству прослушиваний композиций в ОК. Номинантов в «Блог года» — по сумме реакций на контент в соцсети за аналогичный период. На основе этих данных были составлены шорт-листы в номинациях: «Сериал», «Шоу», «Трек», «Блог» и «Фильм». Номинация «Блог года» в этом году вернулась в премию.

ОК подведут итоги голосования 15 декабря. Лауреаты получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.

Номинанты премии «Самый ОК»

«Фильм года»:

  • «Молодой человек»
  • «Ника»
  • «Аманат»
  • «Сердце пармы»
  • «Многоэтажка»

«Хит года»:

  • ALEKS ATAMAN, FINIK «Снежинки»
  • Ольга Серябкина «Бывшие»
  • ANNA ASTI «По барам»
  • Artik & Asti «Гармония»
  • Kamazz «Как ты там»

«Сериал года»:

  • «Оффлайн»
  • «Жиза»
  • «Триггер 2»
  • «Нулевой пациент»
  • «Тетя Марта»

«Шоу года»:

  • «Ты супер!»
  • «Импровизация»
  • «Песни от всей души»
  • «Битва поколений»
  • «Голос. Дети»

«Блог года»:

  • «Оскар и Плюша»
  • «Просто с Марией»
  • «Популярная наука»
  • «Неугомонная»
  • «Варламов»
Подпишитесь
В Омск прибыл генпрокурор России Игорь Краснов
Сегодня, 04:47
Стал известен статус омского министра здравоохранения Мураховского в уголовном деле
Сегодня, 03:54
Арбитражный управляющий «Омскгоргаза» начал сбор требований кредиторов
Сегодня, 06:31
Омичам объяснили, как вести переписку с участниками СВО
Сегодня, 07:42
Шокирующие итоги проверок. Омичей несколько дней подряд травят жуткими выбросами
Сегодня, 03:04
Омский завод зарегистрировал товарный знак на огнемет «Солнцепек»
Сегодня, 04:31