Новые уловки. Омские мошенники придумали еще один способ обмана

Второй случай произошел с жительницей многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Омичке позвонили «сотрудники ГУ МЧС России по Омской области» и сообщили, что в ее квартире проверят проводку и электрооборудование. Позвонив в ТОНДиПР по ЛАО, ей объяснили, что с ней связывались мошенники.