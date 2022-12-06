Новые уловки. Омские мошенники придумали еще один способ обмана

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, в городе активизировались «пожарные» мошенники.
Первый случай произошел со старшей одного из многоквартирных домов. Ей позвонила женщина и представилась сотрудницей окружной пожарной инспекции. Она сообщила, что дом попал под противопожарную проверку, при этом выезд инспектора МЧС — платный и необходимо подготовить определенную сумму денег.
Тогда омичка позвонила в ТОНДиПР по ЛАО, где ей заявили, что проверки в отношении индивидуальных жилых домов сотрудники МЧС России не проводят, а также ведомство не берет деньги за свои услуги.
Второй случай произошел с жительницей многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Омичке позвонили «сотрудники ГУ МЧС России по Омской области» и сообщили, что в ее квартире проверят проводку и электрооборудование. Позвонив в ТОНДиПР по ЛАО, ей объяснили, что с ней связывались мошенники.
Если к вам поступил такой звонок, обратитесь в территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия Главного управления 8, а также в органы полиции, отметили в ведомстве.