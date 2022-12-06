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На Крымском мосту запустили движение по восстановленной части

Сегодня, 06:12
Транспортный поток по отремонтированной после взрыва части моста через Керченский пролив открыли. Данными поделился «Крыминформ», ссылаясь на материалы на пресс-службы дорожного управления «Тамань».

Сообщается, что 5 декабря в 10:50 после проведения восстановительных работ перезапустили транспортный поток на правую сторону автомобильной части моста, — пишет Russian.rt.com.

Известно, что в сооружении заменили четыре пролета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее также сделал заявление об окончании работ по замене пролетов Крымского моста после взрыва.

15 ноября он проинформировал, что в ближайшие две недели восстановят еще два пролета сооружения.

Ранее сообщалось, что 8 октября примерно в 06:00 по местному времени грузовик подорвался на автодорожной части моста через Керченский пролив. Вследствие взрыва произошло обрушение двух пролетов моста.

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