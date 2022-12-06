На Крымском мосту запустили движение по восстановленной части

Сообщается, что 5 декабря в 10:50 после проведения восстановительных работ перезапустили транспортный поток на правую сторону автомобильной части моста, — пишет Russian.rt.com.
Известно, что в сооружении заменили четыре пролета.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее также сделал заявление об окончании работ по замене пролетов Крымского моста после взрыва.
15 ноября он проинформировал, что в ближайшие две недели восстановят еще два пролета сооружения.
Ранее сообщалось, что 8 октября примерно в 06:00 по местному времени грузовик подорвался на автодорожной части моста через Керченский пролив. Вследствие взрыва произошло обрушение двух пролетов моста.