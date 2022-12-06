На КМУ поставили задачи по развитию беспилотной авиации в РФ

Российскую отрасль БАС обсудили на сессиях «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий в поисках решения проблем» и «Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки и инженерии». Выступающие отметили, что отрасль еще молодая и не имеет нормативной базы. Так, в стране не сертифицируются дроны массой от 30 килограммов и более, но при этом уже разработаны беспилотники весом в две тонны и грузоподъемностью 500 килограммов, передает newsnn.ru.
Для сертификации беспилотников нужно много теоретических и экспертных работ, надежные экспериментальные стенды, отечественная компонентная база, наземная инфраструктура, специальный софт и базы данных.
В ходе обсуждения спикеры рассмотрели особенности проектирования и производства БАС, вопросы создания умных систем управления квадрокоптерами и применение БАС в сельском хозяйстве.
Как отметил директор АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин, наша страна находится на этапе становления новой беспилотной индустрии, и экспертам важно рассказать о стоящих сейчас перед отраслью проблемах.
Спикеры заявили, что беспилотная авиация активно развивается по двум направлениям: транспортировка грузов и получение геопространственных данных о разных объектах для принятия управленческих решений. Важно обеспечить безопасность с другими участниками воздушного движения.
В Минобрнауки РФ считают, что государство должно находить применение в реальной жизни опыта образовательных учреждений в сфере БАС. В ведомстве считают, что вузы должны стать основой для рождения инноваций в беспилотном секторе, и эти инновации будут востребованы не только в нашей стране, но и во всем мире.