На КМУ поставили задачи по развитию беспилотной авиации в РФ

Российскую отрасль БАС обсудили на сессиях «Наука, бизнес и образование в сфере беспилотных технологий в поисках решения проблем» и «Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки и инженерии». Выступающие отметили, что отрасль еще молодая и не имеет нормативной базы. Так, в стране не сертифицируются дроны массой от 30 килограммов и более, но при этом уже разработаны беспилотники весом в две тонны и грузоподъемностью 500 килограммов, передает newsnn.ru.