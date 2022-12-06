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Комиссия СПЧ будет контролировать расследование массовой гибели тюленей на Каспии

Сегодня, 06:53
Совет по правам человека возьмёт на контроль расследование ЧП с массовой гибелью тюленей в Дагестане, на побережье Каспийского моря.

Следить за ходом расследования ЧП будет специальная комиссия СПЧ по экологическим правам. В совете уже выразили надежду на “чёткий результат”, пишет газета “Известия”.

Напомним, 3 декабря на берег в районе Кировского района Махачкалы выбросило примерно 700 мёртвых каспийских нерп. На следующий день насчитали уже 2500 мертвых животных. Это самая массовая гибель этих тюленей за последнее десятилетие. 

В минприроды Дагестана заявили о природной причине мора нерп. В настоящее время причину их гибели определяют эксперты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ “ВНИРО”.

Следует отметить, что массовая гибель каспийских нерп каждый год наблюдается в ноябре-декабре.

 

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