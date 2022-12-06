Комиссия СПЧ будет контролировать расследование массовой гибели тюленей на Каспии

Следить за ходом расследования ЧП будет специальная комиссия СПЧ по экологическим правам. В совете уже выразили надежду на “чёткий результат”, пишет газета “Известия”.
Напомним, 3 декабря на берег в районе Кировского района Махачкалы выбросило примерно 700 мёртвых каспийских нерп. На следующий день насчитали уже 2500 мертвых животных. Это самая массовая гибель этих тюленей за последнее десятилетие.
В минприроды Дагестана заявили о природной причине мора нерп. В настоящее время причину их гибели определяют эксперты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ “ВНИРО”.
Следует отметить, что массовая гибель каспийских нерп каждый год наблюдается в ноябре-декабре.