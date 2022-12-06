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Из вечернего пожара в многоэтажке Омска спаслись 13 человек

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Среди эвакуированных были дети.

Вечером 5 декабря в микрорайоне Крутая Горка Октябрьского округа произошел пожар. Горела однокомнатная квартира на пятом этаже. В подъезде наблюдалось плотное задымление, из окон — столбы дыма.

Самостоятельно из пятиэтажки выбрались 12 человек, двое из них дети. Прибывшие на место пожарные спасли еще одного жильца.

Возгорание обнаружили поздно. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи в квартире, стены закопчены. Причину пожара сейчас устанавливают. Материальный ущерб станет известен позднее.

На полную ликвидацию ушло около полутора часов. Работали два пожарных автомобиля, девять человек личного состава и два звена газодымозащитной службы, пояснили в региональном МЧС.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область#Пожары#ГУ МЧС по Омской области
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