Вечером 5 декабря в микрорайоне Крутая Горка Октябрьского округа произошел пожар. Горела однокомнатная квартира на пятом этаже. В подъезде наблюдалось плотное задымление, из окон — столбы дыма.
Самостоятельно из пятиэтажки выбрались 12 человек, двое из них дети. Прибывшие на место пожарные спасли еще одного жильца.
Возгорание обнаружили поздно. Огонь повредил внутреннюю отделку и вещи в квартире, стены закопчены. Причину пожара сейчас устанавливают. Материальный ущерб станет известен позднее.
На полную ликвидацию ушло около полутора часов. Работали два пожарных автомобиля, девять человек личного состава и два звена газодымозащитной службы, пояснили в региональном МЧС.