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ЕС намерены внести в девятый пакет санкций банки России

Сегодня, 13:35
Фото: pxhere.com
По данным издания Politico, новый девятый пакет санкций может быть согласован в течение недели.

Еврокомиссия и страны — члены Евросоюза обсудили в минувшие выходные девятый пакет санкций в отношении России. Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на Forbes.

В девятый пакет антироссийских санкций вероятно добавят 180 новых имен и названий организаций из финансового, технологического и медиа секторов. Подготовка нового пакета санкций проходит быстро, так что вполне возможно, что его согласуют до конца текущей недели.

О том, что началась подготовка девятого пакета антироссийских санкций, сообщалось во второй половине прошлого месяца. Из источников Politico тогда стало известно, что члены Евросоюза предложили длинные списки имен людей, которые могут попасть под ограничения. Еврокомиссия проверяла их связь со спецоперацией на Украине.

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