ЕС намерены внести в девятый пакет санкций банки России

О том, что началась подготовка девятого пакета антироссийских санкций, сообщалось во второй половине прошлого месяца. Из источников Politico тогда стало известно, что члены Евросоюза предложили длинные списки имен людей, которые могут попасть под ограничения. Еврокомиссия проверяла их связь со спецоперацией на Украине.