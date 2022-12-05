Жизнь в четырех стенах и помощь от души. Как пандемия научила нас состраданию

Особенно тяжело переживают самоизоляцию пожилые и одинокие люди. Их круг общения и раньше не был широким, а теперь они оказались запертыми в четырех стенах. Выходить на улицу нельзя, да и страшно: здоровье-то уже не то, не дай бог подцепить вирус. Таким образом, в период карантина некоторые категории граждан оказались в безвыходной ситуации. И это не один, не десять и даже не сто, а сотни тысяч людей.