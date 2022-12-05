Жизнь в четырех стенах и помощь от души. Как пандемия научила нас состраданию

В четырех стенах
2020 год — разгар пандемии и самоизоляции. Люди вынужденно отдаляются друг от друга. Работа в офисах переведена на удаленку. Не проводятся культурные и спортивные мероприятия. Даже погулять спокойно в парках и по улицам города — нельзя. Через видеосвязь мы работаем. Через видеосвязь общаемся с друзьями и родственниками. Все это плохо влияет на наше психическое здоровье, ведь человек — существо социальное. Изо дня в день в людях растет чувство одиночества и потерянности. Ощущается моральная усталость.
Особенно тяжело переживают самоизоляцию пожилые и одинокие люди. Их круг общения и раньше не был широким, а теперь они оказались запертыми в четырех стенах. Выходить на улицу нельзя, да и страшно: здоровье-то уже не то, не дай бог подцепить вирус. Таким образом, в период карантина некоторые категории граждан оказались в безвыходной ситуации. И это не один, не десять и даже не сто, а сотни тысяч людей.
Мы вместе
Жители России столкнулись с небывалым кризисом и стало понятно: чтобы спастись, нам нужно объединиться и научиться помогать друг другу. Тысячи людей стали волонтерами, добровольно и бесплатно оказывая помощь тем, кто в ней нуждается.
21 марта в России была запущена Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе — она объединила людей, которые решили во время пандемии помогать другим.
Волонтеры работали в разных направлениях: психологическая поддержка, материальная помощь, юридические консультации, помощь с бытовыми делами, общение по видеосвязи или по телефону, уход за домашними животными, покупка продуктов и лекарств, мелкий ремонт, вынос мусора. Они делали все, о чем просили нуждающиеся. К концу апреля в акции участвовали уже 97 тыс. волонтеров по всей стране и около 1700 компаний. Например, ПАО «Интер РАО» пожертвовало более 97 млн. рублей, «Российские железные дороги» – свыше 200 млн рублей.
Все заявки о помощи поступали на горячую линию #МыВместе, затем их распределяли по региональным штабам.
При этом организаторы не забывали о здоровье волонтеров. Их обеспечивали масками, перчатками. Общение и координацию действий перевели в онлайн. В штаб приглашали только для инструктажа, и строго определенное количество людей.
Волонтеры-медики
Отдельно нужно сказать о волонтерах-медиках. Больницы нуждались в волонтерской помощи, персонала катастрофически не хватало: кто ушел работать в ковидный госпиталь, кто-то заразился и оказался на больничном, кто-то был вынужден находиться дома в силу возраста.
Через месяц после объявления акции #МыВместе в ней было задействовано 12 тыс. волонтеров-медиков. Одни работали в «зеленых» зонах больниц — там, где нет пациентов с коронавирусной инфекцией, другие — в «красных» зонах. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, всех волонтеров обеспечили средствами индивидуальной защиты.
Если у волонтера есть среднее или высшее медицинское образование, он мог помогать по своему направлению. Больницы трудоустраивали добровольцев на 0,2 ставки, чтобы на них был расчет средств индивидуальной защиты, страховка и социальные гарантии.
Благородный бизнес
Крупный и средний бизнес быстро перестроился на производство и поставку жизненно необходимых товаров. Многие предприятия совершенно бесплатно предоставляли нуждающимся маски, антисептики, продукты питания, транспорт.
Помимо обычных людей волонтерской деятельностью занимались различные фирмы. Например, торговая сеть «Галамарт» передала 10 тысяч наборов товаров в 38 регионах: 5 тысяч наборов товаров для дома для пожилых людей и 5 тысяч наборов, в которые входили канцтовары, игрушки и товары для дома, для многодетных семей. Коммерческий банк «Тинькофф» выделил 2 миллиона рублей на закупку наборов продуктов, 500 сим-карт для волонтеров, дебетовые карты для операционных расходов.
Научный подход
В университетах научная мысль заработала в новом направлении. В ход пошли современные технологии. Так, сотрудники Донского технического университета нашли новое полезное применение 3D-принтерам и лазерным резакам. Они начали производить защитные экраны-маски для медицинских работников, ежедневно общающихся с пациентами. Университет также предоставил чертежи и 3D-модели всем желающим помочь в производстве защитных экранов-масок.
В вузах появились свои волонтерские штабы. Студенты-волонтеры помогали преподавателям старшего поколения в решении бытовых вопросов и в освоении современных инструментов дистанционного онлайн-обучения.
Мы стали лучше
Ковид существенно повлиял на образ жизни россиян. Он же научил состраданию.
Во время пандемии многие, особенно одинокие и пожилые люди, стали заводить себе домашних питомцев. Причем часто брали из приютов. Когда рядом живое преданное существо — это так здорово! Есть о ком заботиться, есть с кем разговаривать, гулять. При необходимости их выгуливали волонтеры. После локдауна уже никто не хотел расставаться с лохматыми питомцами, которые превратились в членов семьи.
«Удаленка» предоставила возможность работать дома и открыла грандиозные перспективы для саморазвития — теперь мы можем оставаться рядом с близкими, которым нужна наша помощь, и успевать больше: учиться или совмещать несколько работ.
Ковид изменил нас. Он показал, что не бывает больших и маленьких поступков — любая помощь делает нашу жизнь лучше.
— Люди сплотились и стали добрее.
— Бизнес осознал свою социальную ответственность.
— Граждане, оказавшиеся в трудной ситуации, поняли, что они не одиноки.
— Добровольческое движение поднялось на новую ступень и окрепло.
Сложно представить, как бы мир обходился без волонтеров. Добровольчество — важнейший ресурс, который с каждым днем становится все актуальнее.