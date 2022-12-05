В Омске внезапно перенесли пресс-конференцию губернатора Буркова

В правительстве Омской области сообщили о переносе итоговой пресс-конференции губернатора Александра Буркова. Глава региона должен был ответить на вопросы журналистов в среду, 7 декабря, однако «в связи со срочной командировкой» мероприятие переносится.
Новая дата пресс-конференции пока не известна, как и причина столь срочной командировки.
Напомним, предыдущая пресс-конференция губернатора состоялась 19 мая 2022 года. На ней, в том числе, обсуждались помощь пострадавшим в майских пожарах и омские долгострои — аэропорт «Федоровка» и Красногорский гидроузел.