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В Омске внезапно перенесли пресс-конференцию губернатора Буркова

Сегодня, 11:50
Фото: Правительство Омской области
Пресс-конференция должна была состояться в эту среду.

В правительстве Омской области сообщили о переносе итоговой пресс-конференции губернатора Александра Буркова. Глава региона должен был ответить на вопросы журналистов в среду, 7 декабря, однако «в связи со срочной командировкой» мероприятие переносится.

Новая дата пресс-конференции пока не известна, как и причина столь срочной командировки.

Напомним, предыдущая пресс-конференция губернатора состоялась 19 мая 2022 года. На ней, в том числе, обсуждались помощь пострадавшим в майских пожарах и омские долгострои — аэропорт «Федоровка» и Красногорский гидроузел.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Пресс-конференция#Вопросы#Командировка#Александр Бурков
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