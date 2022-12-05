Стали известны итоги II Конгресса молодых ученых в Сочи

«Сам конгресс, на мой взгляд, — очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда устремлены в будущее. Потому что молодые — вся жизнь впереди, — подчеркнул Путин. — Молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь».