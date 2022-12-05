Стали известны итоги II Конгресса молодых ученых в Сочи

II Конгресс молодых ученых стал одним из главных событий Десятилетия науки и технологий в РФ. Мероприятие объединило представителей бизнеса и академической сферы, молодых ученых и сотрудников государственных корпораций, школьников и студентов, победителей конкурсов грантов.
Участниками конгресса стали около четырех тысяч человек, в том числе представителей массмедиа, свыше 1900 слушателей вузов, а также не менее 500 сотрудников научно-исследовательских институтов, сообщает newsnn.ru.
С участниками II Конгресса молодых ученых встретился президент РФ Владимир Путин. Были детально изучены предложения, ориентированные на эффективное развитие науки и технологий, рассмотрены программы, направленные на оказание поддержки ученым. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с переходом на новый технологический уклад и интеграцией новых субъектов России в ее научное пространство.
«Сам конгресс, на мой взгляд, — очень востребованное мероприятие, потому что молодые люди вообще и всегда устремлены в будущее. Потому что молодые — вся жизнь впереди, — подчеркнул Путин. — Молодые ученые соответствующим образом настроены на карьеру в той области, которой решили посвятить свою жизнь».
Речь шла также о необходимости подготовки высококвалифицированных кадров. Глава государства призвал к ведению системной деятельности. Отдельно поговорили о том, как проходит Десятилетие науки и технологий в РФ.
Из заявления помощника главы государства Андрея Фурсенко следует, что под наукой не нужно понимать обособленную отрасль, поскольку ее встраивают во все общественные процессы. Наука является одним из инструментов для эффективного решения актуальных проблем, резюмировал Фурсенко.