ПЦБК приняла участие в VII Пермском инженерно-промышленном форуме

Как пишет издание Properm.ru, Пермская ЦБК установила новые контакты с потенциальными партнерами по производству и развитию производственно-образовательного кластера. Кроме этого, представители предприятия стали участниками ключевых сессий, круглых столов и дискуссий форума. Основными темами мероприятия были такие, как роль инженерно-технического персонала в работе предприятий Пермского края, развитие промкооперации, продвижение пермской продукции на внутреннем и внешнем рынках.