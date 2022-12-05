ПЦБК приняла участие в VII Пермском инженерно-промышленном форуме

Как пишет издание Properm.ru, Пермская ЦБК установила новые контакты с потенциальными партнерами по производству и развитию производственно-образовательного кластера. Кроме этого, представители предприятия стали участниками ключевых сессий, круглых столов и дискуссий форума. Основными темами мероприятия были такие, как роль инженерно-технического персонала в работе предприятий Пермского края, развитие промкооперации, продвижение пермской продукции на внутреннем и внешнем рынках.
В этом году в форуме впервые принимали участие ученики школ с разных территорий Прикамья. Триста тридцать школьников посетили открытый урок с главой региона Дмитрием Махониным и руководителями промышленных предприятий. Среди них были и ученики пермской школы № 123, которая является партнером ПЦБК в сфере образования.
Отмечается, что школа и Пермская ЦБК реализуют совместный образовательный квартал #Нашпроект, который направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников. Дети получают знания по экологии, экономике, программированию и инженерии по специально разработанной программе. В общей сложности партнёрами ПЦБК по образовательно-производственному кластеру выступают 15 учебных заведений — это школы, колледжи, техникумы, вузы Прикамья и Свердловской области.
Первый день форума завершился заседанием совета директоров промышленных предприятий при губернаторе. В нем принял участие исполняющий обязанности генерального директора Пермской целлюлозно-бумажной компании Андрей Третьяков. На заседании участники поговорили о мерах поддержки реального сектора экономики Пермского края, научно-кадровом потенциале отрасли, инвестициях, промышленной кооперации. Третьяков также стал экспертом и спикером круглого стола «Инновационные решения для целлюлозно-бумажной и лесной отрасли».
ПЦБК постоянно работает над модернизацией производственных мощностей для наращивания объема производства продукции высокого качества. В новых экономических условиях выстраиваются дополнительные цепочки поставок оборудования для продолжения модернизации. К примеру, на сегодняшний день компания сотрудничает с предприятием «Юнь Чоу» АРВМ. При участии китайских коллег компания реализует несколько проектов по обновлению оборудования.