Гинцбург рассказал об опасности свиного гриппа

Вирус свиного гриппа способен образовывать в организме человека большие клетки — синцитий, при его разрушении в кровоток попадает много вируса. В таком количестве вирус может легко распространиться по всему организму, попасть в легкие в том числе. Поэтому вероятность развития пневмонии вирусного характера при заражении свиным гриппом гораздо выше по сравнению с другими разновидностями.