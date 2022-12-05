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Гинцбург рассказал об опасности свиного гриппа

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
Александр Гинцбург руководитель центра Гамалеи предупредил, каких особенностей свиного гриппа стоит опасаться.

Дело в том, что специфика работы вируса гриппа H1N1 и коронавируса очень похожи, он тоже может привести к осложнениям в дыхательной системе, пишет INFOX.RU.

Вирус свиного гриппа способен образовывать в организме человека большие клетки — синцитий, при его разрушении в кровоток попадает много вируса. В таком количестве вирус может легко распространиться по всему организму, попасть в легкие в том числе. Поэтому вероятность развития пневмонии вирусного характера при заражении свиным гриппом гораздо выше по сравнению с другими разновидностями.

Также вирус гриппа H1N1 вызывает иммунодефицит, а это грозит развитием осложнений бактериального характера. 

Эксперт также предупреждает, что нельзя исключать вероятность одновременного всплеска заболеваемости гриппом и COVID19: уже сейчас в России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. За последнюю неделю число случаев выросло на 18%. У большинства пациентов в настоящее время диагностируют как раз свиной грипп.

#Алина Ибрагимова#Общество
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