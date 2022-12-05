Эксперт объяснила, как быстро избавиться от лишних килограммов

Она рекомендовала тем, кто хочет привести быстро себя в форму составить индивидуальную программу питания с учетом возраста, веса, пола и состояния здоровья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Pravda.Ru.
В частности, по словам Серебряковой, не желательно сразу начинать со строгих диет — достаточно лишь начать считать калории. Так как резкие ограничения в еде чреваты стрессом с последующим срывом, ведущим к перееданию. Она пояснила, что комфортно человек может сбрасывать не более полукилограмма-килограмма в неделю, для чего достаточно уменьшить суточный рацион всего на триста-пятьсот калорий. Кроме того, как рассказала фитнес-тренер, нужно составлять график приема пищи и физических нагрузок на неделю вперед, постепенно снижая количество калорий и увеличивая интенсивность тренировок.
Эксперт посоветовала начать занятия с езды на велосипеде, быстрой ходьбы, плавания, танцев или упражнений на эллиптическом тренажере, а также коньков или лыж, а затем начать чередовать кардиотренировки с функциональными нагрузками. При этом она предостерегла от пропуска приема пищи, поскольку это в последующем может вызвать переедание. Лучше всего питаться четыре-пять раз в день по сто пятьдесят-двести граммов пищи за один раз через равные промежутки времени. Кроме того, специалист напомнила о необходимости пить воду из расчета примерно тридцать миллилитров на килограмм веса за полчаса до еды и через час после.
Юлия Серебрякова отметила, что продукты, содержащие быстрые углеводы, из рациона стоит исключить, тогда как фрукты и другие углеводы желательно употреблять в первой половине дня. Полезно будет включить в меню клетчатку и овощи зеленого цвета. Важно помнить, что последний прием пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна, подчеркнула эксперт.