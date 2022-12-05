Эксперт объяснила, как быстро избавиться от лишних килограммов

Эксперт посоветовала начать занятия с езды на велосипеде, быстрой ходьбы, плавания, танцев или упражнений на эллиптическом тренажере, а также коньков или лыж, а затем начать чередовать кардиотренировки с функциональными нагрузками. При этом она предостерегла от пропуска приема пищи, поскольку это в последующем может вызвать переедание. Лучше всего питаться четыре-пять раз в день по сто пятьдесят-двести граммов пищи за один раз через равные промежутки времени. Кроме того, специалист напомнила о необходимости пить воду из расчета примерно тридцать миллилитров на килограмм веса за полчаса до еды и через час после.