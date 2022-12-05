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Эксперт Леонков: Япония и США не разработают ракету, способную сбить "Авангард"

Сегодня, 12:53
Японским и американским специалистам не под силу разработка ракеты, способной сбить принадлежащий России гиперзвуковой блок "Авангард".

На сегодняшний день США и Япония не обладают возможностями для прогнозирования траектории его полета. Об этом проинформировал военный эксперт Алексей Леонков.

Pravda.Ru пишет, что американцам и японцам также не удастся разработать ракету, которая будет развивать скорость в несколько десятков раз выше скорости звука.

Проблема заключается в том, что "Авангард" является маневрирующим блоком. Именно по этой причине не представляется возможным предсказание того, в какой именно точке в воздухе комплекс окажется в следующий момент, пояснил военный эксперт.

Для проведения испытаний противоракет японцам и американским специалистам нужно задуматься о создании маневрирующего гиперзвукового боевого блок, напоминающего "Авангард". На это не способны даже высокоразвитые ВПК, резюмировал Леонков.

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