Эксперт Леонков: Япония и США не разработают ракету, способную сбить "Авангард"

На сегодняшний день США и Япония не обладают возможностями для прогнозирования траектории его полета. Об этом проинформировал военный эксперт Алексей Леонков.
Pravda.Ru пишет, что американцам и японцам также не удастся разработать ракету, которая будет развивать скорость в несколько десятков раз выше скорости звука.
Проблема заключается в том, что "Авангард" является маневрирующим блоком. Именно по этой причине не представляется возможным предсказание того, в какой именно точке в воздухе комплекс окажется в следующий момент, пояснил военный эксперт.
Для проведения испытаний противоракет японцам и американским специалистам нужно задуматься о создании маневрирующего гиперзвукового боевого блок, напоминающего "Авангард". На это не способны даже высокоразвитые ВПК, резюмировал Леонков.