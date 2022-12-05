«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций

При ближайшем рассмотрении все оказывается чуть менее радикально. Законопроект предполагает, что депутаты, которые работают на общественных началах (то есть не получают зарплату в парламенте), должны будут подавать декларации сразу после избрания. В дальнейшем они смогут ограничиваться официальными заявлениями о том, что за прошедший год не совершали сделок, чей общий объем превышает доходы депутата и его супруги (ее супруга) за три последних года. Если такие сделки все-таки были — придется формировать отчетность и, по-видимому, давать дополнительные объяснения.