«Депутатская масленица»: что думают омские парламентарии о жизни без деклараций

На рассмотрение депутатов Государственной думы на днях был внесен интересный законопроект, касающийся деклараций народных избранников о доходах и имуществе. Сейчас депутаты всех уровней обязаны ежегодно подавать всю необходимую отчетность, которая затем публикуется на сайте соответствующего законодательного органа в разделе «Противодействие коррупции».
Авторы инициативы предлагают изменить этот порядок — да так, что в некоторых СМИ и телеграм-каналах уже звучат заявления про полную отмену отчетности и серьезную коррупционную угрозу. Город55 решил узнать мнение омских депутатов на этот счет.
При ближайшем рассмотрении все оказывается чуть менее радикально. Законопроект предполагает, что депутаты, которые работают на общественных началах (то есть не получают зарплату в парламенте), должны будут подавать декларации сразу после избрания. В дальнейшем они смогут ограничиваться официальными заявлениями о том, что за прошедший год не совершали сделок, чей общий объем превышает доходы депутата и его супруги (ее супруга) за три последних года. Если такие сделки все-таки были — придется формировать отчетность и, по-видимому, давать дополнительные объяснения.
«Обязательное ежегодное декларирование сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей создает избыточные трудности при ежегодном прохождении процедуры декларирования, сборе необходимых для этой процедуры документов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты на зарплате должны будут подавать декларации ежегодно, как и раньше. Но публиковать всю отчетность об имуществе и доходах народных избранников предлагается в обобщенном виде, не указывая фамилии (видимо, это будут «депутат 1», «депутат 2» и так далее, до «депутата 40»). Обоснование этой новации звучит не слишком конкретно: «унификация существующих норм, защита прав и законных интересов граждан», - сказано в пояснениях к законопроекту.
Профильный комитет Госдумы уже рассмотрел законопроект, признал его соответствующим нормам Конституции и предложил принять в первом чтении до конца года. Учитывая масштабность предлагаемых изменений и возможный общественный резонанс, Город55 решил расспросить омских депутатов.
«Абсолютно нейтрально отношусь к этой теме, — заявил депутат Омского городского совета от „Единой России“ Алексей Провозин (бизнесмен, в парламенте работает на общественных началах, — прим. ред.). — Для меня сдавать ежегодно декларации на себя и на родственников — достаточно привычное, рутинное дело. Если нечего скрывать, то и никаких проблем не возникнет. Живешь нормально, честно, сдаешь декларации… Но если примут такой закон, станет проще. Сэкономится некоторое время».
Первый вице-спикер Законодательного собрания Александр Артемов, когда-то возглавлявший региональное отделение «Единой России», рассказал, что о части предлагаемых изменений разговоры идут уже несколько лет.
«Мы сторонники того, чтобы декларации не надо было подавать депутатам сельских поселений, — уточнил он. — Представьте: вот я живу в какой-нибудь Большой Биче, и мне нужно собрать кучу справок, съездить в райцентр… Учитывая наши просторы, это очень сложно. А депутатов разных уровней в нашем регионе четыре тысячи человек!» — пояснил Александр Артемов.
Сам Артемов, как все вице-спикеры регионального и городского парламентов, — депутат на зарплате, и он уверен, что с отменой деклараций не стоит заходить слишком далеко.
«Речи о депутатах законодательных собраний и городских советов нет, — объяснил он. — Для них обязательную подачу деклараций надо сохранять в обязательном порядке. Коли ты идешь в депутаты, уже неважно, общественные начала или нет, — нужно отчитываться», — заявил парламентарий.
«Единоросса» поддержал «эсер» Владимир Гуселетов, депутат Законодательного собрания на постоянной основе.
«Есть определенная проблема, особенно заметная в сельских поселениях и райцентрах, — объяснил он. — Там многие депутаты больших компетенций не имеют и поэтому не совсем правильно заполняют декларации, из-за чего их постоянно беспокоит прокуратура. По итогу есть категория людей, которые будучи депутатами, либо не идут на переизбрание, либо даже уходят до истечения полномочий. Просто им не нужны эти сложности. Какой-нибудь предприниматель, который работает в селе, или просто активный гражданин, когда узнает, сколько отчетности нужно, просто не идет избираться».
В муниципальных парламентах, по мнению Гуселетова, отмена деклараций тоже вполне допустима. Однако на этом уровне нужна более тонкая экспертиза, связанная с возможными конфликтами интересов.
«Например, в комитете Городского совета по ЖКХ, если посмотреть, почти каждый имеет бизнес или должность в этой сфере, — отметил депутат. — С другой стороны, в этой отрасли не каждый посторонний разберется…».
А вот в региональных парламентах, считает Гуселетов, отчитываться — совсем не лишнее: «Какие могут быть тайны? Раз люди идут во власть и связаны с принятием важных решений, они должны быть готовы отчитаться».
Наиболее радикальным в оценках оказался коммунист Иван Федин — депутат Городского совета, второй секретарь омского обкома КПРФ.
«Мы бы увязали с этим законопроектом 20-ю статью конвенции ООН о противодействии коррупции, — рассказал он. — Госдума эту конвенцию ратифицировала за исключением этой статьи, а она гласит, что политик должен иметь расходы, соответствующие официальным доходам. Если бы я был сейчас на месте депутата Госдумы, обязательно предложил бы ратифицировать эту конвенцию полностью».
Иван Федин считает, что депутатам нельзя давать послаблений: «Для богатых парламентариев будет просто „масленица“: они не будут ничего показывать. Уровень конфликта интересов слишком высок, в парламент сразу рванут отмывать большие капиталы».
Политик подчеркнул, что такой законопроект надо принимать в комплексе с другими мерами.
«Огульно его поддержать означало бы для коммунистов отречься от самих себя. Мы всегда выступали за то, чтобы люди, облеченные властными полномочиями, полностью отчитывались о своих доходах и имуществе», — объяснил Иван Федин.
Дальнейшая судьба законопроекта пока неясна. Его подали представители сразу трех думских фракций («Единой России», ЛДПР и Справедливой России) и влиятельный сенатор Андрей Клишас. Это может означать, что вероятность превращения инициативы в закон достаточно высока. Впрочем, бывает, что законопроекты, имеющие серьезную поддержку в парламенте, снимаются с рассмотрения как «несвоевременные». Новости об этой инициативе, судя по решению комитета, еще будут в этом году.