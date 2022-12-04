Омские школьники создали проект для помощи людям с болезнью Альцгеймера

Работу омских гимназистов оценили на федеральном уровне. Ученики 10 класса создали экосистему «Будь рядом!». Это несколько видов устройств и приложения для отслеживания местоположения и состояния здоровья людей с болезнью Альцгеймера. Об успехах омского проекта сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Дети обучаются в гимназии № 62. «Умные» устройства предлагают сделать в виде браслета, сережек или кулона. Проект «Будь рядом!» вошел в число победителей образовательной программы Сбера для школьников.
Омичи получили денежный приз. На средства смогут усовершенствовать свою экосистему, например, купить нужное оборудование.