Дмитрий Чернышенко принял участие во II Конгрессе молодых ученых

Чернышенко отметил продуктивность первого года Десятилетия. Он подчеркнул, что главной целью является популяризация деятельности ученых и исследователей, а также их достижений. В связи с этим вице-премьер отдал поручение снять киноленту об отечественной науке и молодых ученых. По словам Чернышенко, в рамках Десятилетия науки и технологий за первый год было проведено свыше тысячи различных мероприятий, участниками которых стали почти сто миллионов человек. Об этом пишет издание newstracker.ru.