Дмитрий Чернышенко принял участие во II Конгрессе молодых ученых

Чернышенко отметил продуктивность первого года Десятилетия. Он подчеркнул, что главной целью является популяризация деятельности ученых и исследователей, а также их достижений. В связи с этим вице-премьер отдал поручение снять киноленту об отечественной науке и молодых ученых. По словам Чернышенко, в рамках Десятилетия науки и технологий за первый год было проведено свыше тысячи различных мероприятий, участниками которых стали почти сто миллионов человек. Об этом пишет издание newstracker.ru.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что план мероприятий включает в себя 18 инициатив, среди которых привлечение в сферу разработок и исследований талантливой молодежи, повышение доступности информации о достижениях, исследованиях и перспективах российской науки, вовлечение ученых и исследователей в решение задач по развитию России и общества и др.
В отчетном заседании также принимали участие ученые, ранее побывавшие на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Они представили свои инициативы, которые могут попасть в план Десятилетия.
Отчет по работе первого года Десятилетия был одобрен членами координационного комитета.
В рамках II Конгресса молодых ученых состоялось совещание с заместителями руководителей органов исполнительной власти, на которых возложена ответственность за научно-технологическое развитие (НТР). Вице-премьер напомнил, что президент РФ поручил до конца нынешнего года назначить замруководителей федеральных ведомств и министерств по данному направлению. Чернышенко подчеркнул, что работа с данными чиновниками будет выстроена таким же образом, как и с руководителями цифровой трансформации.
В ходе заседания Чернышенко дал ряд поручений. Так, Минобрнауки должно будет доработать методические рекомендации для руководителей НТР, а сами должностные лица – сформировать модель функционирования отраслевого заказа на науку и научные кадры, а также определить схему участия ведомств в достижении задач Десятилетия науки и технологий.
II Конгресс молодых ученых проходил в Сочи с 1 по 3 декабря. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.