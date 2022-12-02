В России могут ужесточить требования по расселению аварийного жилья

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление депутата Владимира Кошелева. Кроме того, проектом закона могут быть установлены конкретные сроки для расселения.
Как подчеркнул Кошелев, в России участились «вопиющие случаи» во многих субъектах федерации, в том числе, в крупных городах — аварийные дома расселяются неравномерно. По словам депутата, часть жильцов переезжает в новые дома, тогда как остальные продолжают жить в полуразрушенных зданиях. От россиян на подобные ситуации поступают жалобы.
Кроме того, как отметил парламентарий, в аварийных домах нередко отсутствует вода, тепло, срезаются батареи и потом сдаются на металлолом, тогда как у жильцов фактически не остается возможности восстановить водоснабжение по причине статусов зданий. Проживать в таких домах становится невозможно, и в них селятся лица без определенного места жительства.