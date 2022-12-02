Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В России могут ужесточить требования по расселению аварийного жилья

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
До конца 2022 года в Госдуму внесут проект закона, в рамках которого планируется запретить неодновременное расселение аварийных домов.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление депутата Владимира Кошелева. Кроме того, проектом закона могут быть установлены конкретные сроки для расселения.

Как подчеркнул Кошелев, в России участились «вопиющие случаи» во многих субъектах федерации, в том числе, в крупных городах — аварийные дома расселяются неравномерно. По словам депутата, часть жильцов переезжает в новые дома, тогда как остальные продолжают жить в полуразрушенных зданиях. От россиян на подобные ситуации поступают жалобы.

Кроме того, как отметил парламентарий, в аварийных домах нередко отсутствует вода, тепло, срезаются батареи и потом сдаются на металлолом, тогда как у жильцов фактически не остается возможности восстановить водоснабжение по причине статусов зданий. Проживать в таких домах становится невозможно, и в них селятся лица без определенного места жительства. 

#Общество
Подпишитесь
Срочно. В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске
Сегодня, 06:16
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор
Сегодня, 06:42
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям
Сегодня, 07:14