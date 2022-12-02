В России могут ужесточить требования по расселению аварийного жилья

Кроме того, как отметил парламентарий, в аварийных домах нередко отсутствует вода, тепло, срезаются батареи и потом сдаются на металлолом, тогда как у жильцов фактически не остается возможности восстановить водоснабжение по причине статусов зданий. Проживать в таких домах становится невозможно, и в них селятся лица без определенного места жительства.