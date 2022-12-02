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В Генпрокуратуре представили порядок приостановки работы СМИ в России

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Генеральная прокуратура России разработала проект приказа с инструкцией о приостановке деятельности СМИ.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету». Ведомство будет реагировать на распространение ложной информации, способной повлечь за собой вред здоровью или жизни граждан России.

Также работа СМИ может быть приостановлена по причине публикации фейков о ВС РФ. Сведения о нарушениях могут сообщать граждане РФ, должностные лица, организации.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры будут устанавливать данные о СМИ, осуществлять проверку сведений, которые ими тиражируются. После этого материалы будут поступать к прокурорам для принятия окончательного решения.

В случае выявления нарушений в течение недели заключение должно быть направлено в управление по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры. 

#Общество
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