Украинцев возмутила фотосессия модели Шейк для издания V Magazine

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для американского журнала V Magazine, чем вызвала шквал гневных комментариев со стороны украинских пользователей Сети. Свое мнение люди высказывали в соцсетях с анонсом нового номера издания с моделью на обложке.

В основном, украинские комментаторы заостряли внимание на буква V, присутствующей в названии издания, поскольку сочли это поддержкой Шейк специальной военной операции (СВО) на Украине. А красные перчатки на руках модели вызвали у некоторых ассоциации с кровью, пишут «Известия». Среди интернет-пользователей разгорелись целые дебаты: одни называли выбор американских редакторов российской модели неадекватным и требовали «отменить» ее, а кто-то посоветовал сменить название издания на Z Magazine. При этом россияне поддержали фотосессию Ирины Шейк, наградив ее титулами королевы и «украшения этого мира».