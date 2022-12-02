Учителя и родители: Безопасность — один из главных критериев при выборе мессенджера

Таким образом, основным запросом со стороны учителей является сокращение количества используемых инструментов и платформ, переключение между которыми занимает некоторое время. А для родителей и учеников наиболее актуальным является запрос на сокращение количества используемых инструментов. Так, 74,7 процента опрошенных заявили о желании иметь возможность перейти из мессенджера в электронный дневник и журнал, а 70,6 процента хотели бы использовать для коммуникации по учебным вопросам только один мессенджер, а не несколько, чтобы не тратить время на переключение между ними.