Учителя и родители: Безопасность — один из главных критериев при выборе мессенджера

Это обуславливается, в первую очередь, тем, что передаваемая информация нередко включает в себя персональные данные учеников. Поэтому немалое беспокойство у пользователей вызывают сообщения о случаях утечек персональных данных в ряде зарубежных мессенджеров с последующей продажей этой информации злоумышленникам, пишут «Известия».
На данный момент наиболее популярными мессенджерами в России являются WhatsApp, Telegram и VK Мессенджер — их используют как учителя и родители, так и ученики. При этом школьники больше тяготеют к VK Мессенджеру, поскольку им удобнее и привычнее общаться внутри одной платформы со несложным интерфейсом и функциональностью.
Учителя чаще всего используют мессенджеры для текстового общения — как в личных сообщениях (86,7 процента участников исследования), так и в групповых чатах (76,5 процента). Голосовые сообщения и создание сообществ у них менее популярны. Помимо сообщений, при общении в мессенджерах востребованы также отправка и получение файлов (63,1 процента) и аудиозвонки (44,3 процента), а также, хотя и в меньшем количестве, используются видеозвонки (31,4 процента). Кроме того, некоторые педагоги (27,5 процента опрошенных) проводят в мессенджерах опросы, а чуть менее их число (22,7 процента) пользуются функцией демонстрации экрана.
Наиболее частыми запросами со стороны учителей являются: возможность рассылать большие по объему учебные материалы (72,9 процента респондентов), возможность использовать только один мессенджер (72,5 процента) и возможность бесшовного перехода в электронный дневник и журнал (71,8 процент).
Таким образом, основным запросом со стороны учителей является сокращение количества используемых инструментов и платформ, переключение между которыми занимает некоторое время. А для родителей и учеников наиболее актуальным является запрос на сокращение количества используемых инструментов. Так, 74,7 процента опрошенных заявили о желании иметь возможность перейти из мессенджера в электронный дневник и журнал, а 70,6 процента хотели бы использовать для коммуникации по учебным вопросам только один мессенджер, а не несколько, чтобы не тратить время на переключение между ними.
Что же касается хранения данных, то и педагоги, и родители школьников отметили, что для них важно, где именно установлены в какой стране установлены серверы мессенджеров. В частности, 65 процента учителей и 50 процента родителей заявили, что хотели бы, чтобы персональная информация детей хранилась на территории Российской Федерации.