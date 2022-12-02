Стало известно, каких работников сложнее всего заменить роботами

Он отметил, что автоматизация включает в себя два компонента: интеллектуальную часть (исполнение алгоритмов) и физическое передвижение, когда работник что-то переносит, закручивает, состыковывает детали. Вольнов пояснил, что именно автоматизация тонкой моторики станет весьма сложной задачей, и логично предположить, что работа, подразумевающая сложные движения, будет автоматизирована в последнюю очередь.