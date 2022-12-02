Стало известно, каких работников сложнее всего заменить роботами

Комментируя перспективы внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие сферы, эксперт заявил, что роботами можно заменить, например, специальности на вредных производствах, и разработчикам нужно двигаться именно в этом направлении. Об этом пишут «Известия».
Он отметил, что автоматизация включает в себя два компонента: интеллектуальную часть (исполнение алгоритмов) и физическое передвижение, когда работник что-то переносит, закручивает, состыковывает детали. Вольнов пояснил, что именно автоматизация тонкой моторики станет весьма сложной задачей, и логично предположить, что работа, подразумевающая сложные движения, будет автоматизирована в последнюю очередь.
Одновременно с этим он уточнил, что не все категории низкоквалифицированного труда можно легко автоматизировать, и вряд ли в ближайшие десять лет появился возможность увидеть робота-уборщика улиц.