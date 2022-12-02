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Стало известно, каких работников сложнее всего заменить роботами

Сегодня, 12:16
Фото: объясняем.рф
Руководитель корпоративного венчурного фонда Евгений Вольнов сообщил, что в последнюю очередь роботы заменят специалистов, выполняющих работу, связанную с совершением сложных действий.

Комментируя перспективы внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие сферы, эксперт заявил, что роботами можно заменить, например, специальности на вредных производствах, и разработчикам нужно двигаться именно в этом направлении. Об этом пишут «Известия».

Он отметил, что автоматизация включает в себя два компонента: интеллектуальную часть (исполнение алгоритмов) и физическое передвижение, когда работник что-то переносит, закручивает, состыковывает детали. Вольнов пояснил, что именно автоматизация тонкой моторики станет весьма сложной задачей, и логично предположить, что работа, подразумевающая сложные движения, будет автоматизирована в последнюю очередь.

Одновременно с этим он уточнил, что не все категории низкоквалифицированного труда можно легко автоматизировать, и вряд ли в ближайшие десять лет появился возможность увидеть робота-уборщика улиц. 

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