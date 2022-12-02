Специалист рассказал о влиянии смартфона на формирование второго подбородка

Велиханов также отметил, что на корпусе смартфона скапливается в десятки раз больше вредоносных бактерий, чем на крышке унитаза. Хирург пояснил: постоянный контакт кожи с поверхностью гаджета приводит к ее загрязнению, что, в свою очередь, вызывает появление различных высыпаний и прыщей. Чтобы избежать неприятных последствий, эксперт рекомендовал регулярно очищать смартфоны с применением антисептических средств.