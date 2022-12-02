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Специалист рассказал о влиянии смартфона на формирование второго подбородка

Сегодня, 12:31
Фото: piqsels.com
Пластический хирург Рашид Велиханов объяснил, что человек, не расстающийся со своим мобильным устройством, уже спустя непродолжительное время может столкнуться с образованием морщин и второго подбородка.

Он сообщил, что голова человека во время пользования телефоном часто наклонена под углом в сорок пять градусов, провоцируя формирование морщин в области подбородка. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Известия».

Велиханов также отметил, что на корпусе смартфона скапливается в десятки раз больше вредоносных бактерий, чем на крышке унитаза. Хирург пояснил: постоянный контакт кожи с поверхностью гаджета приводит к ее загрязнению, что, в свою очередь, вызывает появление различных высыпаний и прыщей. Чтобы избежать неприятных последствий, эксперт рекомендовал регулярно очищать смартфоны с применением антисептических средств.

И наконец, по словам хирурга, при пользовании мобильным устройством в тёмное время суток нарушается выработка мелатонина и соматотропина, которые отвечают за омоложение кожи. В итоге люди, которые не выпускают из рук телефон, часто обращаются к пластическим хирургам для восстановления мягких тканей, подытожил специалист.

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