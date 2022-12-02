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Российский рэп-исполнитель рассказал о жизни артиста во время санкций

Сегодня, 14:24
Фото: pxhere.com
Востребованные артисты в России продолжают зарабатывать деньги, несмотря на трудности в работе с цифровыми платформами в условиях санкций. Об этом рассказал рэп-исполнитель Тимур Кузьминых (Dino MC 47).

В том, что касается цифровых площадок, отметил исполнитель, произошли изменения, однако «в целом все работает». В России, напомнил Кузьминых, около 500 банков, от системы SWIFT отключены только 10, остальные работают. Все стало сложнее, однако система функционирует, и один хороший трек по-прежнему может принести много денег, уверен исполнитель.

Российские музыканты, отметил Кузьминых, зарабатывают на треках, тогда как клипы снимать невыгодно — они необходимы только для раскрутки и продвижения. У артиста Dino MC 47 монетизация на YouTube отключена, так как ему «лень разбираться». Он доволен тем, что его не блокируют. У артиста, по его словам, есть своя небольшая наработанная аудитория.

#Общество#Культура
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