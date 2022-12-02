Российский рэп-исполнитель рассказал о жизни артиста во время санкций

В том, что касается цифровых площадок, отметил исполнитель, произошли изменения, однако «в целом все работает». В России, напомнил Кузьминых, около 500 банков, от системы SWIFT отключены только 10, остальные работают. Все стало сложнее, однако система функционирует, и один хороший трек по-прежнему может принести много денег, уверен исполнитель.
Российские музыканты, отметил Кузьминых, зарабатывают на треках, тогда как клипы снимать невыгодно — они необходимы только для раскрутки и продвижения. У артиста Dino MC 47 монетизация на YouTube отключена, так как ему «лень разбираться». Он доволен тем, что его не блокируют. У артиста, по его словам, есть своя небольшая наработанная аудитория.