Российский рэп-исполнитель рассказал о жизни артиста во время санкций

Российские музыканты, отметил Кузьминых, зарабатывают на треках, тогда как клипы снимать невыгодно — они необходимы только для раскрутки и продвижения. У артиста Dino MC 47 монетизация на YouTube отключена, так как ему «лень разбираться». Он доволен тем, что его не блокируют. У артиста, по его словам, есть своя небольшая наработанная аудитория.