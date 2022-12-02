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Работники аптек рассказали о необычных просьбах покупателей

Сегодня, 13:42
Эксперты в результате проведенного опроса узнали, с какими необычными просьбами могут столкнуться на работе фармацевты в аптеках. 75% сотрудников данной сферы каждый день обслуживают покупателей, не знающих, за каким препаратом они пришли.

Часто встречаются примерно такие запросы: «Мне нужны таблетки зеленого цвета из рекламы» или «Мне нужно поставить диагноз, так как в поликлинику не попасть», — пишет Russian.rt.com.

Нередко клиенты интересуются, можно ли выпить содержимое ампулы или ограничиться приемом только одной таблетки для выздоровления, а также спрашивают о наличии нетипичных для аптек товаров, например, батареек. 

Аналитики СБЕР ЕАПТЕКА выяснили, что из жалоб на состояние здоровья самыми частыми среди россиян являются кашель и боль в горле (92%), головная боль (74%) и повышение температуры (64%).

Затем в рейтинге «популярных» недугов следуют боли в суставах (54%), болезненность в области живота (39%), аллергические проявления (35%), а также растяжения и ушибы (32%).

Посетители аптек чаще приходят за конкретным лекарственным средством (83%) или обращаются с просьбой подобрать для них бюджетный аналог препарата, выписанного врачом (75%).

Нередко клиенты просят фармацевта расшифровать написанное врачом и найти препарат, аналогичный отсутствующему (по 64%).

В 35% случаев покупатели просят назначить лечение, игнорируя тот факт, что его должен назначать врач.

 

#Юлия Кононенко
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