Работники аптек рассказали о необычных просьбах покупателей

Часто встречаются примерно такие запросы: «Мне нужны таблетки зеленого цвета из рекламы» или «Мне нужно поставить диагноз, так как в поликлинику не попасть», — пишет Russian.rt.com.
Нередко клиенты интересуются, можно ли выпить содержимое ампулы или ограничиться приемом только одной таблетки для выздоровления, а также спрашивают о наличии нетипичных для аптек товаров, например, батареек.
Аналитики СБЕР ЕАПТЕКА выяснили, что из жалоб на состояние здоровья самыми частыми среди россиян являются кашель и боль в горле (92%), головная боль (74%) и повышение температуры (64%).
Затем в рейтинге «популярных» недугов следуют боли в суставах (54%), болезненность в области живота (39%), аллергические проявления (35%), а также растяжения и ушибы (32%).
Посетители аптек чаще приходят за конкретным лекарственным средством (83%) или обращаются с просьбой подобрать для них бюджетный аналог препарата, выписанного врачом (75%).
Нередко клиенты просят фармацевта расшифровать написанное врачом и найти препарат, аналогичный отсутствующему (по 64%).
В 35% случаев покупатели просят назначить лечение, игнорируя тот факт, что его должен назначать врач.