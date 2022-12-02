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Помощь пришла, откуда не ждали. Врачи омской скорой спасли задыхающегося ребенка

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI

Врачи омской скорой спасли жизнь ребенку по пути на выезд к пациенту

Ребенок подавился леденцом и чуть не задохнулся.

В Омском районе произошел необычный инцидент. Врачи скорой помощи спасли жизнь ребенку прямо на дороге.

Бригада скорой в составе водителя Андрея Шнайдер, врача Александра Пихтерева и фельдшера Светланы Лободы ехала на вызов. В пути с автомобилем скорой помощи поравнялся автомобиль.

Водитель машины активно сигналил медикам, чтобы они остановились. Когда они это сделали, из салона выбежал мужчина с полуторагодовалым ребенком на руках, который задыхался.

Медики выяснили, что во время поездки у малыша во рту был леденец, которым ребенок и подавился. Конфета оказалась в дыхательных путях.

Сотрудники скорой пришли на помощь ребенку, благодаря чему его состояние стабилизировалось. Отец решил не госпитализировать малыша.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Скорая помощь#Дети
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