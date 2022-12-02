Помощь пришла, откуда не ждали. Врачи омской скорой спасли задыхающегося ребенка

В Омском районе произошел необычный инцидент. Врачи скорой помощи спасли жизнь ребенку прямо на дороге.
Бригада скорой в составе водителя Андрея Шнайдер, врача Александра Пихтерева и фельдшера Светланы Лободы ехала на вызов. В пути с автомобилем скорой помощи поравнялся автомобиль.
Водитель машины активно сигналил медикам, чтобы они остановились. Когда они это сделали, из салона выбежал мужчина с полуторагодовалым ребенком на руках, который задыхался.
Медики выяснили, что во время поездки у малыша во рту был леденец, которым ребенок и подавился. Конфета оказалась в дыхательных путях.
Сотрудники скорой пришли на помощь ребенку, благодаря чему его состояние стабилизировалось. Отец решил не госпитализировать малыша.