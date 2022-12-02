Опрос показал, какие банки пользуются у россиян большим доверием

Лидером опроса по всем параметрам оказался Сбер, индекс заметности побил все мыслимые рекорды и составил 97%, индекс доверия тоже очень высок - 82%, пишет INFOX.RU. ВТБ на втором месте рейтинга: индекс заметности - 85%, индекс доверия - 74%.
Авторы исследования также выделяют «Тинькофф», за последние 2 года индекс заметности банка вырос на 7% и составил 78%, а индекс доверия вырос на 10%. После него с небольшим отрывом Газпромбанк и Альфа-Банк, с индексами доверия 66% и 64% соответственно. Процент доверия у них выше, чем у Тинькофф, а узнаваемости ниже.
Изменения со знаком плюс по обоим показателям аналитики наблюдают у Россельхозбанка и банка «Открытие».
И самые низкие показатели на сегодняшний, по данным холдинга, у «МКБ Юникредит», «Хоумкредит Банк» и «Почта Банка».