Опрос показал, какие банки пользуются у россиян большим доверием

Авторы исследования также выделяют «Тинькофф», за последние 2 года индекс заметности банка вырос на 7% и составил 78%, а индекс доверия вырос на 10%. После него с небольшим отрывом Газпромбанк и Альфа-Банк, с индексами доверия 66% и 64% соответственно. Процент доверия у них выше, чем у Тинькофф, а узнаваемости ниже.