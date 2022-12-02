Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омск занял 12 место по численности населения среди 16 городов-миллионников

Сегодня, 11:40
Фото: Город55
Иллюстрация
На момент переписи населения в Омске проживало более 1,1 млн человек.

По сообщению администрации Омска, по численности населения наш город занял 12 место среди городов-миллионников.

Всего таких городов 16: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград, Пермь, Воронеж, Красноярск и Краснодар.

На момент переписи населения в Омске проживало более 1,1 млн человек. При этом на 1 тыс мужчин в Омске приходится 1,2 тыс женщин.

Больше всего жителей проживают в Центральном округе (271,4 тыс), а меньше всего в Октябрьском (156,5 тыс).

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Перепись населения#Население#Численность населения
Подпишитесь
Срочно. В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске
Сегодня, 06:16
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор
Сегодня, 06:42
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям
Сегодня, 07:14