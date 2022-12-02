Омск занял 12 место по численности населения среди 16 городов-миллионников

По сообщению администрации Омска, по численности населения наш город занял 12 место среди городов-миллионников.
Всего таких городов 16: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Волгоград, Пермь, Воронеж, Красноярск и Краснодар.
На момент переписи населения в Омске проживало более 1,1 млн человек. При этом на 1 тыс мужчин в Омске приходится 1,2 тыс женщин.
Больше всего жителей проживают в Центральном округе (271,4 тыс), а меньше всего в Октябрьском (156,5 тыс).