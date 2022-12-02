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Это случилось! Омичи смогут ходить по воде без страха утонуть

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI

В Омской области открылась первая ледовая переправа

В Усть-Ишимском районе открыли ледовую переправу.

Зимой на территории Омской области откроются девять ледовых переправ. Одна из них — Никольская» — уже официально открылась. Она находится в Усть-Ишимском района и соединяет села Усть-Ишим и Никольск через реку Иртыш.

Толщина льда на переправе составила 30 см. Пока максимальная нагрузка на нее составляет три тонны. На переправе установлены дорожные и информационные знаки, есть пункты обогрева и средства спасения.

Отметим, что остальные переправы будут располагаться в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском, Большереченском и Черлакском районах. Их откроют, когда лед станет толще.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Переправа
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