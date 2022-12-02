Это случилось! Омичи смогут ходить по воде без страха утонуть

Зимой на территории Омской области откроются девять ледовых переправ. Одна из них — Никольская» — уже официально открылась. Она находится в Усть-Ишимском района и соединяет села Усть-Ишим и Никольск через реку Иртыш.
Толщина льда на переправе составила 30 см. Пока максимальная нагрузка на нее составляет три тонны. На переправе установлены дорожные и информационные знаки, есть пункты обогрева и средства спасения.
Отметим, что остальные переправы будут располагаться в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском, Большереченском и Черлакском районах. Их откроют, когда лед станет толще.