Эксперт рассказал, почему нужно обязательно закрывать неиспользуемые карты

А вот валютные счета сейчас закрывать не стоит: во-первых, в ряде банков такие счета теперь не открывают, поэтому новый счет открыть просто не получится. А во-вторых, некоторые банки сейчас смягчают условия по хранению валюты на счетах и увеличивают лимиты по хранению без комиссии.