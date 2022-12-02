Эксперт рассказал, почему нужно обязательно закрывать неиспользуемые карты

Он объяснил, что заблокировать карту не достаточно, привязанный к ней счет останется открытым, пишет INFOX.RU. Даже если ее не использовать, счет и дальше будет обслуживаться банком. Когда средств для списания окажется недостаточно, появится задолженность.
Это касается старых рублевых счетов, вполне возможно, что у них платное обслуживание. В любом случае, если такие имеются, то безопасности ради лучше их целенаправленно закрыть.
А вот валютные счета сейчас закрывать не стоит: во-первых, в ряде банков такие счета теперь не открывают, поэтому новый счет открыть просто не получится. А во-вторых, некоторые банки сейчас смягчают условия по хранению валюты на счетах и увеличивают лимиты по хранению без комиссии.