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Экономист Беляев: радикальных изменений курса нацвалюты США не предвидится

Сегодня, 13:40
По словам Михаила Беляева, кандидата экономических наук, в ближайшее время курс доллара не будет резко изменяться. Специалист отметил, что валютные курсы в базе определяются состоянием экономики государства.

Он рассказал, что от общего состояния экономики зависят и положение государства во внешней торговле, и конъюнктурные позиции. На данный момент отечественная экономика спокойно адаптируется к изменившейся ситуации, которая планомерно улучшается. Экономика США, несмотря на проявления кризиса, в целом устойчива. Поэтому курсы валют двух государств по отношению друг к другу значительно не изменятся в ближайшее время, — пишет Russian.rt.com.

Эксперт считает, что «якорным» значением курса будет цена 61 рубль за доллар.

Беляев подчеркнул, что под влиянием внешних факторов (конъюнктурных, новостных) курс, конечно, может изменяться — примерно на рубль в ту или другую сторону. Однако, за текущую неделю и, скорее всего, в этом году — значительных изменений ожидать не стоит.

Известно, что ЦБ России ранее поделился информацией о том, что доля нацвалют ЕС и США за текущий год упала во внешних платежах РФ с 79% до почти 50%.

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