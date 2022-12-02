Экономист Беляев: радикальных изменений курса нацвалюты США не предвидится

Он рассказал, что от общего состояния экономики зависят и положение государства во внешней торговле, и конъюнктурные позиции. На данный момент отечественная экономика спокойно адаптируется к изменившейся ситуации, которая планомерно улучшается. Экономика США, несмотря на проявления кризиса, в целом устойчива. Поэтому курсы валют двух государств по отношению друг к другу значительно не изменятся в ближайшее время, — пишет Russian.rt.com.