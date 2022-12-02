БСК: обеспечение России отечественным диоксидом титана в приоритете

До недавнего времени 70% диоксида титана, необходимого для качественной лакокрасочной продукции, импортировалось из США и ЕС. Единственный российский производитель — «Крымский титан» — простаивал. По решению федерального правительства Башкирская содовая компания взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку предприятия. Снять остроту проблемы позволили наработки БСК. В прошлом году компания подписала соглашение с Казахстаном о начале реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений, занималась научно-технологическими разработками в этой сфере. План БСК предполагает на горизонте в 3-5 лет полностью удовлетворить потребности российских производителей в диоксиде титана и выйти на новые уровни в производстве циркониевой продукции вплоть до выпуска конечных изделий для автопрома.