Зиновьева: Подмосковье начнет экспортировать смазочные материалы в Египет

Производственное предприятие «НТК НОРДОИЛ», расположенное в Талдомском г. о. Московской области, специализируется на производстве технических жидкостей и смазочных материалов. На этом рынке компания известна с 2020 года. Среди продукции предприятия — моторные, трансмиссионные, бензиновые, редукторные, дизельные, гидравлические, прокатные и компрессорные масла, а также масла для направляющих скольжения, тосолы и антифризы. Все товары, которые производятся «НТК НОРДОИЛ», по качеству не уступают импортным, полностью соответствуя стандартам качества ISO. Об этом информируют Новые известия.