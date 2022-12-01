Зиновьева: Подмосковье начнет экспортировать смазочные материалы в Египет

По ее словам, подписано соглашение на экспорт продукции с египетскими контрагентами в рамках программы развития внешнеэкономической деятельности и освоения новых рынков. Министр сообщила, что предприятие «НТК НОРДОИЛ» будет экспортировать на египетский рынок свыше 900 наименований масел и технических жидкостей. Соглашение подписано на срок десять лет.
Производственное предприятие «НТК НОРДОИЛ», расположенное в Талдомском г. о. Московской области, специализируется на производстве технических жидкостей и смазочных материалов. На этом рынке компания известна с 2020 года. Среди продукции предприятия — моторные, трансмиссионные, бензиновые, редукторные, дизельные, гидравлические, прокатные и компрессорные масла, а также масла для направляющих скольжения, тосолы и антифризы. Все товары, которые производятся «НТК НОРДОИЛ», по качеству не уступают импортным, полностью соответствуя стандартам качества ISO. Об этом информируют Новые известия.
Екатерина Зиновьева также поделилась информацией о том, что «НТК НОРДОИЛ» сейчас ведет переговоры о поставках выпускаемой продукции с иракскими и ливийскими контрагентами, а также с контрагентами из Мьянмы, Ирана и Нигерии.
Сообщается, что «НТК НОРДОИЛ» реализует проект по расширению производственных мощностей. Региональные власти в качестве меры поддержки инвестпроекта компании передали предприятию земельный участок площадью около 3 га в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Посредством реализации проекта компания расширит производство, при этом в Московской области появятся около двадцати новых рабочих мест. Запуск нового производства запланирован на 2023 год.